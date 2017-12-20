Uyuşturucu satıcısından gazetecilere: Ayı mı oynatıyoruz

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlara devam ediyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son operasyonda toplam 7 kişi yakalanırken, üzerilerinden 4 paket bonzai, 2 adet extacy hap çıktı.

Uyuşturucu ticareti yapan şahısların ikametinde yapılan aramada da, sobaya atılarak yok edilmeye çalışılan satışa hazır 6 paket bonzai sobanın ağzından alınarak ele geçirildi.

"İYİ ÇEK..."

Uyuşturucu satıcısı 3 şahıs, bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında kadın şüpheli, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna dönerek, "Bu niye çekiyor? Bir şey mi var da çekiyor? Çekmesin, ne var? Ayı mı oynatıyoruz da çekiyor? İyi çek iyi, haz alırsın" çıkışında bulundu.