taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.455
USD
3,8179
EURO
4,5371
ALTIN
155,32
PETR
64,2600

Uyuşturucu satıcısından gazetecilere: Ayı mı oynatıyoruz

Eskişehir'de uyuşturucu satıcısı kadın adliyeye sevk edilirken, kendisini çeken basın mensuplarına sinirlenerek, "İyi çek haz alırsın" dedi.

İHA | 20.12.2017 - 19:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlara devam ediyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son operasyonda toplam 7 kişi yakalanırken, üzerilerinden 4 paket bonzai, 2 adet extacy hap çıktı.

Uyuşturucu ticareti yapan şahısların ikametinde yapılan aramada da, sobaya atılarak yok edilmeye çalışılan satışa hazır 6 paket bonzai sobanın ağzından alınarak ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısından gazetecilere: Ayı mı oynatıyoruz

"İYİ ÇEK..."

Uyuşturucu satıcısı 3 şahıs, bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında kadın şüpheli, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna dönerek, "Bu niye çekiyor? Bir şey mi var da çekiyor? Çekmesin, ne var? Ayı mı oynatıyoruz da çekiyor? İyi çek iyi, haz alırsın" çıkışında bulundu.

Uyuşturucu satıcısından gazetecilere: Ayı mı oynatıyoruz

İlginizi Çekebilir
Antalya’da kiraladığı evleri soyan zanlı yakalandı
Antalya’da internet üzerinden sahte kimlikle kiraladığı evlerin değerli eşyalarını çalan zanlı tutuklandı.
Elektrik direğindeki yüksek gerilime kapılarak öldü
İstanbul Silivri'de bakım ve yenileme çalışması sırasında çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Cesur Özdemir hayatını kaybetti.
Mardin'de 111 kilo esrar ele geçti
Mardin'de bir eve baskın düzenleyen polisler 111 kilo esrar buldu. Evde olan bir kişi ise gözaltına alındı.
Beyoğlu’nda metruk bina çöktü
Beyoğlu’nda etkili olan sağanak yağışın etkisiyle metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

494
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Bakanı'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Bakanı'na tepki

236
Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

162
Deniz Kuvvetleri'ne satılan kavurmada at eti bulundu

Deniz Kuvvetleri'ne satılan kavurmada at eti bulundu

214
Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

217
İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

223
ABD’den BM ülkelerine oylama tehdidi: İsimleri alacağız

ABD’den BM ülkelerine oylama tehdidi: İsimleri alacağız

209
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM