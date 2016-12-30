9,186 kez izlendi

3,763 kez izlendi

7,164 kez izlendi

1,955 kez izlendi

5,651 kez izlendi

3,929 kez izlendi

Afrikalı futbolcu büyü yaptı golü attı

3,106 kez izlendi

Çavuşoğlu'ndan ABD Büyükelçiliğine çok sert cevap

1 Alt geçitte iki kez mahsur kalan Adanalı Adana'da yağmur suyunun doldurduğu alt geçitte mahsur kalan genç kadının kurtulmak için bindiği kamyonet de arıza yaptı..

2 AVM'lere plaka tanıma sistemi geliyor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, AVM Yönetmeliklerindeki değişiklik yönetmenliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

3 Adana'da el yapımı bomba hazırlayan 3 kişi yakalandı Polis, yaptığı aramada 5'i pet şişe içinde, biri ise 5 kilogramlık yağ bidonu içine yapılmış 6 el yapımı bomba ele geçirdi..

4 Emlak Konut GYO'nun kampanyası yarın sona eriyor Emlak Konut GYO'nun konut satışlarını canlandırmak için başlattığı kampanya 31 Aralık'ta son buluyor.

5 Uyuşturucu satıcısından pişkin yanıt: Size satacaktım Bursa'da yakalanan 114 kilo uyuşturucu ile yakalanan pişkin zanlı, "Kime satacaktın" sorusunu "Size getirdim neden almadınız" diye yanıtladı

6 Aziz Yıldırım'dan TFF'ye: Bir daha maçlara çıkmayız Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ligin ikinci yarısında maçlarının pazartesi gününe verilmesi durumunda sahaya çıkmayacaklarını söyledi.