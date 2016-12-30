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Uyuşturucu satıcısından pişkin yanıt: Size satacaktım

Bursa'da yakalanan 114 kilo uyuşturucu ile yakalanan pişkin zanlı, "Kime satacaktın" sorusunu "Size getirdim neden almadınız" diye yanıtladı

DHA | 30.12.2016 - 10:37
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Diyarbakır’dan İ.D. (52) isimli kişinin yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan Bursa polisi şahsı ve Diyarbakır’dan geldiği TIR’ı takibe aldı.

114 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Kamyon Garajı'nda operasyon düzenleyen narkotik ekipleri garaja giriş yapan İ.D. ‘yi gözaltına aldı. TIR’da yapılan aramada, çekici ve dorse kısmına gizlenmiş yaklaşık 114 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

UYUŞTURUCU SATICISINDAN PİŞKİN YANIT

Gözaltına alınan İ.D. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, emniyet çıkışı "Uyuşturucuyu kime satacaktın?" diye soran gazetecilere "Size satacaktım neden almadınız?" diyerek cevap verdi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor

Uyuşturucu satıcısından pişkin yanıt: Size satacaktım

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