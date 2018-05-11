Uyuşturucu satıcısının algı operasyonu

Sakarya'da jandarmanın uyuşturucu satışına karşı yaptığı operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı karakolda kendini dövdü.
KENDİNİ DÖVDÜ, YETMEDİ, DUVARA KAFA ATTI
Kendine darp edilmiş süsü vermeye çalışılan zanlının oyununu jandarmanın olayı kayda alması bozdu. Kendine işkence edildiği algısını sağlamlaştırmak için duvara kafa atan zanlı duvarı da kırdı.
Uyuşturucu satıcısı kendini dövdü VİDEO
JANDARMAYA TEHDİT
Kamera kaydını farkedince kendini dövmeyi bırakıp sözleriyle algı yaratmaya koyuldu. "Jandarmaya senin uyuşturucunu satmayacağım, telefonun var." gibi tehditler savurdu.