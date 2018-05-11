Şişli'de bir veteriner ve çalışanı zehirlenmiş halde bulundu

Aracını Türkiye'de boyatmak için binlerce kilometre yaptı

1 İşte Meghan Markle’ın 580 bin liralık gelinliği 36 yaşındaki yeni düşes, İngiliz tasarımcı Ralph & Russo’ya 100 bin sterlin değerindeki gelinliği spariş etmiş.

2 Ünlülerin ilginç zayıf kalma yöntemleri İnce ve fit görüntüleriyle hayranlık uyandıran ünlü isimlerin, kilolarını korumak için farklı farklı yöntemleri var. Bazıları ise çok ilginç.

3 Akhisar şampiyon oldu, Avrupa hesapları değişti Akhisarspor, Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı ve Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı elde etti. Akhisar'ın şampiyonluğu diğer takımların Avrupa macerasını da etkiledi.

4 Annelere el yapımı hediyeler Hayatımızın en değerli varlığı olan annelerimizin unutamayacağı ve hep saklayacağı bir hediye yapmak ister misiniz?

5 Uyuşturucu satıcısının algı operasyonu Sakarya'da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı kendini dövdü.

6 Otomobil tamponunda binlerce kaçak sigara ele geçirdi Adıyaman İl Jandarma ekipleri durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, otomobilin tamponuna gizlenmiş vaziyette 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirdi.