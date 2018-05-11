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Uyuşturucu satıcısının algı operasyonu

Sakarya'da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı kendini dövdü.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 08:53..
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Sakarya'da jandarmanın uyuşturucu satışına karşı yaptığı operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı karakolda kendini dövdü.

KENDİNİ DÖVDÜ, YETMEDİ, DUVARA KAFA ATTI

Kendine darp edilmiş süsü vermeye çalışılan zanlının oyununu jandarmanın olayı kayda alması bozdu. Kendine işkence edildiği algısını sağlamlaştırmak için duvara kafa atan zanlı duvarı da kırdı.

Uyuşturucu satıcısı kendini dövdü VİDEO

JANDARMAYA TEHDİT

Kamera kaydını farkedince kendini dövmeyi bırakıp sözleriyle algı yaratmaya koyuldu. "Jandarmaya senin uyuşturucunu satmayacağım, telefonun var." gibi tehditler savurdu.

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