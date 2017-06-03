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'Uyuşturucu satma' diyen babasını vurdu

Adana'da uyuşturucu satıcı 17 yaşındaki B.P., uyuşturucu yüzünden tartıştığı babası Bülent P.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı

03.06.2017 - 11:19
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Adana'nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşanan olayda, Bülent P. uyuşturucu satan oğlu B.P.'yi bu işi yapmaması için uyardı. Evlerinin önünde konuşan baba-oğul arasında tartışma çıktı.

'Uyuşturucu satma' diyen babasını vurdu

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Öfkelenen B.P.,  evde bulunan pompalı tüfeği alarak babasına ateş etti. Ağır yaralanan Bülent P., komşular tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Uyuşturucu satma' diyen babasını vurdu

Hayati tehlikesi olan Bülent P., yoğun bakıma alındı. Kaçan B.P. ise kısa sürede yakalanarak soruşturma başlatıldı.

'Uyuşturucu satma' diyen babasını vurdu

'Uyuşturucu satma' diyen babasını vurdu

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