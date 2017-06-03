'Uyuşturucu satma' diyen babasını vurdu

Adana'nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşanan olayda, Bülent P. uyuşturucu satan oğlu B.P.'yi bu işi yapmaması için uyardı. Evlerinin önünde konuşan baba-oğul arasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Öfkelenen B.P., evde bulunan pompalı tüfeği alarak babasına ateş etti. Ağır yaralanan Bülent P., komşular tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olan Bülent P., yoğun bakıma alındı. Kaçan B.P. ise kısa sürede yakalanarak soruşturma başlatıldı.





