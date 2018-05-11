taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.608
USD
4,3084
EURO
5,1494
ALTIN
183,30
PETR
77,1800

Uyuşturucu taciri çuvalların arasında yakalandı

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından aranan Kadir Sarı, saklandığı odun çuvallarının arasında bulunup, çıkarıldığı mahkemece hakkında tutuklama kararı verildi.

DHA | 11.05.2018 - 17:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Canik ilçesinde uyuşturucu satan Ercüment S., Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 308 gram bonzai ile birlikte yakaladı.

Adliyeye sevk edilen Ercüment S., tutuklanırken, birlikte uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Kadir Sarı ise ortadan kayboldu.

Uyuşturucu taciri çuvalların arasında yakalandı

ÇUVALLARIN ARASINDA BULUNDU

Kadir Sarı'yı yakalama çalışaması başlatan polis, yaptığı operasyonla şüpheliyi evinin odunluğunda odun çuvalları arasında saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu taciri çuvalların arasında yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı’dır
MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tarihçi Mehmet Niyazi Özdemi'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Afrin'den dönen kahraman PÖH'ler törenle karşılandı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevlerini tamamlayıp Ordu ve Sivas'a dönen polisler için düzenlenen törenlerde, dualar edilip, kurban kesildi.
Adana'da şiddetli dolu yağışı, çifçiyi vurdu
İmamoğlu ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hasadı yaklaşan buğday tarlalarında büyük zarara yol açtı.
Şırnak'ta bir asker şehit oldu
Şırnak Soru Tepe üs bölgesinde operasyon sırasında EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan

Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan

230
MetroPoll'ün 24 Haziran anketi

MetroPoll'ün 24 Haziran anketi

243
Beştepe'nin 9 maddelik ekonomi planı

Beştepe'nin 9 maddelik ekonomi planı

215
Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye pazarına giriyor

Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye pazarına giriyor

285
Koray Aydın'ın çelişkili Meral Akşener açıklamaları

Koray Aydın'ın çelişkili Meral Akşener açıklamaları

208
İbrahim Tatlıses AK Parti Genel Merkezi'nde

İbrahim Tatlıses AK Parti Genel Merkezi'nde

249
F.Bahçeli futbolcuların ciğer dürüm keyfi

F.Bahçeli futbolcuların ciğer dürüm keyfi

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM