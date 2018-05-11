Uyuşturucu taciri çuvalların arasında yakalandı

Canik ilçesinde uyuşturucu satan Ercüment S., Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 308 gram bonzai ile birlikte yakaladı.
Adliyeye sevk edilen Ercüment S., tutuklanırken, birlikte uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Kadir Sarı ise ortadan kayboldu.
ÇUVALLARIN ARASINDA BULUNDU
Kadir Sarı'yı yakalama çalışaması başlatan polis, yaptığı operasyonla şüpheliyi evinin odunluğunda odun çuvalları arasında saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.