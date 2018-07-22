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Uyuşturucu taciri ‘Otçu Baba’ yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, gençlerle uyuşturucu kullanırken yakalanan'Otçu baba' lakaplı Nazif Kemal Örde, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 22.07.2018 - 11:47..
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Otçu Baba' lakaplı Nazif Kemal Örde'nin Karasu'da olduğunu belirledi.

Polis, 11 yıl önce bir haber programında elinde esrarla gençlere Kuran-ı Kerim okumayı öğretirken görüntülenen Nazif Kemal Örde'nin yerini tespit etti.

BASKIN YAPILDI

Düzenlenen operasyonda kapısı kırılarak girilen evde yaşları 17 ile 30 arasında değişen 5 gençle birlikte uyuşturucu kullanırken yakalanan Örde, gözaltına alındı.

Uyuşturucu taciri ‘Otçu Baba’ yakalandı



Polisin evde yaptığı aramada 42 gram esrar, 2,30 gram tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu taciri ‘Otçu Baba’ yakalandı ViDEO

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

5 kişi ve Örde, sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Örde, 'uyuşturucu madde kullanımına yer temin etmek' suçundan tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Uyuşturucu taciri ‘Otçu Baba’ yakalandı

Uyuşturucu taciri ‘Otçu Baba’ yakalandı

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