Uyuşturucu tacirleri sulama için yağmur suyu biriktirmiş

Adana'da istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Kozan ilçesi Kemer, Ergenuşağı ve Kızlarsekisi mahallelerine operasyon düzenledi.

6 BİN 850 KÖK HİNT KENEVİRİ

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, yaklaşık 2 saat dağlık alanda yaya ve araçlarla ilerleyen ekipler, ormanda ekili 6 bin 850 kök Hint keneviri ile 5 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, jandarma ve polis tarafından "drone"la havadan görüntülendi.

SULAMA İÇİN YAĞMUR SUYU BİRİKTİRMİŞLER

Tarlada gözaltına alınan M.B.Y. suçlamaları kabul etmedi. Dağa ava çıktığını savunan zanlı, ekili uyuşturucudan bilgisi olmadığını öne sürdü.

Uyuşturucu tacirlerinin, Toros Dağları'na ektikleri ve çevresini dikenli tellerle çevirdikleri tarladaki uyuşturuyu, çevrede su kaynağı olmamasından dolayı bidonlarda biriktirdikleri yağmur suyuyla yetiştirdikleri tespit edildi.