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Uyuşturucu tacirlerine 7 milyonluk darbe

Erzincan'da bir tırda narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada yaklaşık 7 milyon TL değerinde 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İHA | 05.02.2018 - 20:49..
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Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde uygulama yapan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.K. (37) idaresindeki bir ırda narkotik köpeğiyle arama yaptı.

30 KİLOLUK UYUŞTURUCU

Aramada tırın kokpit torpidosunun içerisine gizlenmiş yaklaşık 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine 7 milyonluk darbe

"UYUŞTURUCU BARONLARINA GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen tırda incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, “Ekiplerimizin yapmış olduğu analiz çalışması sonucu Erzurum yolu üzerindeki uygulama noktasında arkadaşlarımız 60 paket halinde ağırlığı 30 kilogram olan eroin maddesi olarak düşündüğümüz uyuşturucu ele geçirdiler. Geçen sene yaptığımız çalışmalar içerisinde 203 kilogram değişik zamanlarda uyuşturucu ele geçirmiştik. Bu senenin ilk uyuşturucu operasyonu. Bundan sonraki çalışmalarda arkadaşlarımız inşallah daha duyarlı bir şekilde bu çalışmalarına devam ederler. Mücadelemizi bu şekilde devam ettirip, terör örgütlerine yardım eden bu uyuşturucu baronlarına gereğini yapacağız” diye konuştu.

Erzincan'da tırda 7 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi VİDEO

UYUŞTURUCULAR İRAN'DAN GELDİ

Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan uyuşturucuları taşıyan tırın İran’dan İstanbul’a gittiği öğrenildi. İçerisinde uyuşturucu yakalanan tırın şoförü B.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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