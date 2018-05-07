Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 59 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbarat üzerine yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, üniversite öğrencilerine uyuşturucu satanları yakalamak amacıyla, Bursa’nın Orhangazi, Gemlik, İznik ve Yıldırım ilçeleri ile Yalova il merkezinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) desteğiyle önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.

59 KİŞİ GÖZALTINDA

Havadan drone da kullanılan operasyonda, uyuşturucu satıcısı 24 kişi ve bunlarla bağlantılı oldukları belirlenen 35 kişi olmak üzere toplam 59 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.