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Uyuşturucu tacirlerine 'WhatsApp' darbesi

Adana Emniyetince, kurulan ‘WhatsApp ihbar hattı'na nokta belirtilerek şikayet yağdı, bu sayede çok sayıda uyuşturucu satıcısı yakalandı.

09.07.2017 - 11:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucu ile mücadele konusundaki uyarısı ardından uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu mahallelerde duvarlara yazılan, '0552 155 01 01' numaralı hatt, günde ortalama 75 kez ararken, 90-110 arası yazılı mesaj, 14-20 arasında da fotoğraf veya görüntülü ihbar gönderildi.

Uyuşturucu tacirlerine 'WhatsApp' darbesi

Gelen ihbarlara kısa sürede müdahale eden ekipler, 20 günlük içerisinde 80 şüpheliyi yakaladı. Bunlardan 42'si tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 48 kilo esrar, 350 gram eroin, 1750 Ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. İhbarları yapanların kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kaldığını belirten Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak, "İhbar hattıyla, uyuşturucu satışıyla daha aktif mücadele ediyoruz. 24 saat esasına göre personelimiz, aldığı ihbarları anında değerlendiriyor." dedi.

Uyuşturucu tacirlerine 'WhatsApp' darbesi

VATANDAŞ DİREKT SATIŞ YAPANLARI ÇEKİYOR

Haftanın her günü 24 saat aktif olan ihbar hattını genellikle mahallerinde özellikle uyuşturucu ticaretini yapanları kullanıyor. Dedektif gibi çalışan birçok kişi uyuşturucu tacirlerinin satış anından görüntü ve fotoğrafını da çekerek ihbarda bulunuyor .Yakalanan şüpheliler polisin elindeki satış anında çekilen görüntü ve fotoğrafları görünce suçlarını kabul etmek zorunda kalıyor.

Uyuşturucu tacirlerine 'WhatsApp' darbesi

Uyuşturucu tacirlerine 'WhatsApp' darbesi

Uyuşturucu tacirlerine 'WhatsApp' darbesi

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