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Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi de işe yaramadı

Adana'da polisleri yanıltmak isteyen uyuşturucu tacirleri, uyuşturucuları pul biber, salça ve kahve arasına sakladı.

AA | 05.09.2018 - 13:41..
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Adana'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulup arama yapılan hafif ticari araçta, narkotik dedektör köpeğinin koku almasını önlemek için pul biber, salça ve kahve kullanılmış pakette 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

DENETİM YAPILDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı girişinde şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekip, şüphe üzerine içinde üç kişinin bulunduğu hafif ticari aracı durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin, aracın bagaj kısmındaki arama sırasında tepki vermesi üzerine ekipler buradaki eşyaları kontrol etti.

Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi de işe yaramadı

KÖPEĞİ YANILTMAK İÇİN SALÇA, PUL BİBER VE KAHVE KOYDULAR

Ekip, incelediği bir pakette 2 kilo 800 gram esrar ele geçirdi. İçerisine uyuşturucu konulmuş paketin içine, narkotik köpeğin koku almasını önlemek ve köpeği yanıltmak amacıyla pul biber, salça ve kahve konulduğu belirlendi.

Bunun üzerine araçtaki V.A. (36), C.I. (40) ve Ş.M. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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