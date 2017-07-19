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Uyuşturucu ticaretinde transit ülkeyken tüketici olduk

Prof. Dr. Sevil Atasoy, Türkiye’deki uyuşturucu ticareti ve kullanımı konusunda önemli bilgiler verdi.

19.07.2017 - 09:30
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu’nun tek Türk üyesi olan Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, hayatı alt üst eden uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Milliyet'in haberine göre Türkiye transit ülke konumundayken tüketici konumuna geçti.

Uyuşturucu ticaretinde transit ülkeyken tüketici olduk

“TRANSİT ÜLKEYKEN TÜKETİCİ ÜLKE OLDUK”

Avrupa genelinde 5 bin suç örgütü olduğunu ve bunun 3’te 1’inin uyuşturucu kaçakçılığı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Uyuşturucu geliri, silah kaçakçılığından sonra ikinci gelir kaynağı. Türkiye, Afganistan’da üretilen morfin ve eroinin Avrupa’ya geçiş güzergâhında yer alıyor. Ancak hiçbir transit ülke kendi nüfusunu uyuşturucu bağımlısı olmaktan kurtaramıyor. Transit ülkelerde de bağımlı oranları artıyor. Türkiye de zaman içerisinde transit ülke olmaktan tüketici olmaya başladı." dedi.

“HEDEF ÜLKE HALİNE GELDİK”

Atasoy, “Türkiye artık Arap ülkelerine giden metanfetamin içerikli maddelerin hedefi haline geldi. Maalesef son yıllarda yeni psikoaktif maddeler diye tanımladığımız sentetik uyuşturucuların da tüketildiği bir ülke olduk. Yeni uyuşturucuların kolay üretilmesi ve ucuz olması nedeniyle uyuşturucu simsarlarının hedefi haline gelmiş durumdayız. Sentetik madde kullanım yaşı 11, 12’ye kadar düştü” diye konuştu.

Uyuşturucu ticaretinde transit ülkeyken tüketici olduk

“BAĞIMLILAR İÇİN İDAM BİLE CAYDIRICI DEĞİL”

Uyuşturucu kullanımını azaltma konusuna da değinen Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Uyuşturucu ile mücadelede mutlaka tüketici talebinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Geçerliliği olan önleme teknikleri belli. Çocuklara çok küçük yaşlardan itibaren problem çözme, ‘hayır’ diyebilme, kendi sağlığını önde tutabilme, güvenli ve sağlıklı yaşam sürme becerisini kazandırmamız gerekiyor. Risk taşıyan, yani anne veya babası cezaevinde olan, derslerinde başarısızlık gösteren, evde uyuşturucu kullanan, ailesinden biri cinayete kurban giden çocukları özel olarak desteklememiz gerekiyor. Bağımlılıkla mücadelede tüm dünya gördü ki, korkutma söylemleriyle bir sonuç alınamıyor. Bağımlılar için idam bile caydırıcı değil. Aileler çocuklarına arkadaş olmalı. Her evde çocukların dertlerini dinleyen biri olmalı.” dedi.

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