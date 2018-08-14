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Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İHA | 14.08.2018 - 15:26..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakın takibe alındı.

EKİPLER TARAFINDAN ARANDI

Yapılan takip çalışmaları sonucunda, Canik ilçesi Yenimahalle’de durdurulan Burhan P. isimli şüphelinin üzeri ekipler tarafından arandı. Yapılan üst aramasında toplamda 28 paket halinde 15 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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