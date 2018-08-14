Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, New York'ta tutuklu bulunduğu cezaevinden Pensilvanya'da cezaevine nakledildi. ABD'nin durduk yere gerçekleştirdiği bu hamle mesaj olarak algılandı.

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Dolar spekülasyonlarıyla Sevr 'tesadüfü'

Türkiye son birkaç gündür ABD ile siyasal ve ekonomik bir çatışma yaşıyor. Türk lirası üzerinde uygulanan spekülasyon çalışmaları 10 Ağustos tarihinde arttı. 10 Ağustos ise Türkiye için önemli tarih.