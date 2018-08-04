Uyuşturucu yetiştiren öğretmene suçüstü

Keles Jandarma Komutanlığı ekipleri arazi taramalarında bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
SULARKEN YAKALADILAR
Ardından tarlayı yakın takibe alan ekipler müzik öğretmeni olan O.D.'yi 18 kök keneviri hazır hale getirerek diğer alanda sulama yaparken suçüstü yakaladı.
MÜZİK ÖĞRETMENİ
O.D. isimli öğretmenin Keles ilçesinde bulunan bir ortaokulda müzik öğretmenliği yaptığı öğrenildi.
SORGUYA ALINDI
Tarlada bulunan ekili kenevirler jandarma ekipleri tarafından toplanıp jandarma komutanlığına getirilirken, şüpheli O.D. isimli öğretmenin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.