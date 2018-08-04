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Uyuşturucu yetiştiren öğretmene suçüstü

Bursa'da müzik öğretmenliği yapan bir kişi, kenevirleri ektikten sonra sularken suçüstü yakalandı.

İHA | 04.08.2018 - 13:41..
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Keles Jandarma Komutanlığı ekipleri arazi taramalarında bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

SULARKEN YAKALADILAR

Ardından tarlayı yakın takibe alan ekipler müzik öğretmeni olan O.D.'yi 18 kök keneviri hazır hale getirerek diğer alanda sulama yaparken suçüstü yakaladı.

Uyuşturucu yetiştiren öğretmene suçüstü

MÜZİK ÖĞRETMENİ

O.D. isimli öğretmenin Keles ilçesinde bulunan bir ortaokulda müzik öğretmenliği yaptığı öğrenildi.

Uyuşturucu yetiştiren öğretmene suçüstü

SORGUYA ALINDI

Tarlada bulunan ekili kenevirler jandarma ekipleri tarafından toplanıp jandarma komutanlığına getirilirken, şüpheli O.D. isimli öğretmenin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Uyuşturucu yetiştiren öğretmene suçüstü

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