Uyuşturucudan 10 yılda 2 bin 400 kişi öldü

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, Samsun Büyükşehir Belediyesi personeline, “Uyuşturucu ile mücadele” eğitimi verildi.

ZABITA VE TEMİZLİK İŞÇİLERİNE UYUŞTURUCU SEMİNERİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinden 5 polis memuru katıldı. Toplantıya katılan zabıta ve temizlik işçilerinden oluşan toplamda 100 personele, uyuşturucu ile mücadele konusunun dünyanın ortak sorunu olduğu anlatıldı.

Katılımcılara seminer veren polis memuru Murat Kaymak, uyuşturucu ile mücadele konusunda Türkiye’nin büyük çaba sarf ettiğini belirterek, son zamanlarda artan uyuşturucu ölümlerine değindi.

10 YILDA 2 BİN 400 KURBAN

Kaymak, “Acı olan bir gerçek var. Uyuşturucu konusunda en çok ölümler Türkiye’de meydana geliyor. 2007 ile 2016 yılları arasında Türkiye’de 2 bin 400 kişi ölmüş. Uyuşturucudan neden ölüyor bu insanlar peki? Çünkü bir üçkağıtçılık var. Bonzainin ham maddesi Çin’den geliyor. Çin’de bonzainin ham maddesinin kilosunun fiyatı 30 bin dolar. O ham maddenin 1 kilosu Türkiye’ye girdiğinde o bir kilodan burada 1 ton üretiliyor. Avrupa’da yapılan uyuşturucular profesyonel ellerden çıkıyor.” dedi.

"SATANLAR, İÇENLERİ ZERRE KADAR DÜŞÜNMEZ"

Geçenlerde bir operasyon yaptıklarını hatırlatan Murat Kaymak, “Merdiven altı imalat dediğimiz bir yerde adam masanın üstüne, aslında masa denmez pislik bir ortamda sinek ilacını koymuş, fare zehrini koymuş. Aktardan 5 liralık otu bile almamış. Bağdan bahçeden topladığı otu kıyarak eritmiş ve o ilaçları ona sıkacak ve o şekilde onu satıyor. Bunu satanların içenleri zerre kadar düşündüğü yok. İçen ölmüş veya ölmemiş onların umurunda bile değil. Bunlar tamamen para kazanmanın peşindeler. Ölümler de bu şekilde meydana geliyor. Zaten bonzai çıktıktan sonra bu rakamlar arttı.” diye konuştu.