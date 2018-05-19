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Uyuşturucudan ceza alan ünlüler karara itiraz edecek

Aralarında ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, şarkıcı Cenk Eren ve menajer Selin Boronkay'ın da bulunduğu 34 kişinin yargılandığı uyuşturucu davası 5 yıl sonra karara bağlandı.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 09:26..
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İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, ünlü oyuncuların da aralarında bulunduğu 34 sanıklı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, şarkıcı Cenk Eren'i ise aynı suçtan, söz konusu uyuşturucu madde kokain olduğu için artırım uygulayarak 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı.Ünlü isimlerin avukatları karara itiraz edeceklerini belirtti.

5 yıla kadar hapis cezaları istinaf mahkemelerince inceleniyor. 5 yılı geçen suçlar ise istinafın vereceği kararın temyiz edilmesi durumunda Yargıtay’a da gönderiliyor.

CEZALAR ONANIRSA HAPİS YATACAKLAR

Cenk Eren, cezasının istinaf mahkemesi ve Yargıtay tarafından aynen onanması durumunda infaz yasası gereğince 3 yıl 2 ay hapis yatacak.

Verilen hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle, istinaf mahkemesinin kararı aynen onaması durumunda, Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy, Yusuf Akgün ve Selin Boronkay ise 1 yıl 9 ay hapis yatacak.

Uyuşturucudan ceza alan ünlüler karara itiraz edecek

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