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Uyuşturucudan hüküm giydi, uyuşturucudan öldü

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılığından cezaevinde yatan ve izinli olarak çıkan 24 yaşındaki Emre Han Gümüş'ün harabe bir evin yanında ölü olarak bulundu.

DHA | 27.08.2018 - 15:28..
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Dün akşam saatlerinde Eskişehir  71 Evler Mahallesi Mısırlar Sokak'ta vatandaşlar harabe bir evin yanındaki bir taşın üzerinde sırt üstü hareketsiz yatan genci görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKMIŞ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Emre Han Gümüş olduğu belirlenen kişinin öldüğünü saptadı. Gümüş'ün 3 ayrı uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükümlü olduğu, kaldığı Eskişehir Açık Cezaevi'nden 20- 27 Ağustos tarihleri arasında izinli olarak çıktığı bildirildi.

Uyuşturucudan hüküm giydi, uyuşturucudan öldü

UYUŞTURUCUDAN HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Aldığı uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği sanılan Emre Han Gümüş'ün cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Uyuşturucudan hüküm giydi, uyuşturucudan öldü

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