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Uyuşturucular oyuncak bebeğin içinden çıktı

İstanbul'dan Azerbaycan'da uyuşturucu göndermek isteyen zehir tacirlerinin planını polis ekipleri bozdu.

11.04.2017 - 14:18
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Polis ekipleri, 24 Mart'ta Başakşehir'de bir kargo firmasının yurtdışı kargo bölümüne operasyon düzenleyerek Azerbaycan'a gidecek koliyi buldu.

OYUNCAKTAN ESRAR ÇIKTI

Koliyi açan ekipler 2 kutu çikolata, 1 kutu sakız, ayakkabı ve oyuncak bebek buldu. İncelemede oyuncak bebeğin kafa kısmına gizlenmiş 11 poşet içinde 84 gram esrar buldu.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Polis ekipleri kargo şirketinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek koliyi teslim eden kişiyi belirledi.

Bunun üzerine 28 Mart Salı günü Küçükçekmece'de O.U.(35)'yu yakalayarak gözaltına aldı. Mahkeme O.U.'yu yurt dışı çıkış yasağı koyarak serbest bıratı.

Uyuşturucular oyuncak bebeğin içinden çıktı

Uyuşturucular oyuncak bebeğin içinden çıktı

Uyuşturucular oyuncak bebeğin içinden çıktı

Uyuşturucular oyuncak bebeğin içinden çıktı

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