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Uyuşturucuya karşı gelen muhtar azası esrarla yakalandı

Konya'da mahallelilerle birlikte 'Uyuşturucuya Hayır' yürüyüşüne katılan mahalle muhtarı azası uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

19.07.2017 - 12:19
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Konya'da mahalle sakinleri ile düzenlenen  'Uyuşturucuya Hayır'  yürüyüşüne katılan mahalle muhtarı 1'inci azası Gökhan K., evinde çoğu yakılmış 540 gram esrar bulununca 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucuya karşı gelen muhtar azası esrarla yakalandı

540 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'nde geçen 8 Temmuz günü, muhtarlık öncülüğünde toplanan mahalle sakinleri, mahallelerinde uyuşturucu satıldığını ve her geçen gün yüzlerce gencin uyuşturucu batağına düştüğünü belirterek, 'Uyuşturucuya Hayır' yürüyüşü düzenledi. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece yarısı Doğanlar Mahallesi Muhtarlığı 1'inci azası Gökhan K.'nin evinde yaptığı aramada çoğu yakılmış 540 gram esrar ele geçirdi. Mahalleliyle birlikte 'Uyuşturucuya Hayır' yürüyüşüne katılan Gökhan K., 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucuya karşı gelen muhtar azası esrarla yakalandı



Uyuşturucuya karşı gelen muhtar azası esrarla yakalandı

Uyuşturucuya karşı gelen muhtar azası esrarla yakalandı

Uyuşturucuya karşı gelen muhtar azası esrarla yakalandı

Uyuşturucuya karşı gelen muhtar azası esrarla yakalandı

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