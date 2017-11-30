Uyuşturucuyu korsede saklarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep karayolu Kapıçam Mesire Alanı mevkisinde Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir otobüsü durdurdu.
İÇİNDEN 1 KİLOGRAM ESRAR ÇIKTI
Otobüste durumundan şüphelenilen kişinin yanına yaklaşan narkotik polisleri, belindeki şişliği sordu. Beli ağrıdığı için korse taktığını söyleyen şüphelinin üzerini arayan ekipler, korse içinde 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu suçundan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen Nurettin A. (68), gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlının, Diyarbakır'dan aldığı uyuşturucuyu dikkat çekmemek için beline sararak korse ile kamufle etmeye çalıştığı belirlendi. Zanlının uyuşturucuyu İstanbul'a götürdüğü öğrenildi.