Uyuşturucuyu korsede saklarken yakalandı

Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu davanın ilk duruşmasında FETÖ'cüler yer alırken, FETÖ'nün delilleri de mahkemeye sunuldu.

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

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Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

Amerika’nın sesi olan Reza Zarrab, malum kesim tarafından çılgınlar gibi alkışlanıyor.