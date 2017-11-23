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Uyuşturucuyu sanığı: Ağrılarım için kullanıyordum

Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanıp tutuklanan Aynur U.'nun mahkemedeki tahliye talebi reddedildi.

DHA | 23.11.2017 - 17:35
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Eskişehir'de geçen Ağustos ayında polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde 225 gram bonzai bulunan Aynur U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KALP VE ŞEKER HASTASIYIM"

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Aynur U. uyuşturucuları satmak amacıyla evinde bulundurmadığını öne sürerek, "Ben kalp ve şeker hastasıyım. Hastalığım ve ağrılarım nedeniyle ele geçirilen uyuşturucu maddeyi ağrılarımın azalması için kendim kullanıyorum. Ben kimseye uyuşturucu madde satmış değilim. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Aynur U.'nun tahliye talebini kabul etmeyerek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 21 Aralık'a erteledi.

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