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Uyuşturucuyu sobada yakamadan yakalandılar

Kayseri'de uyuşturucu madde bulunan ikamete yapılan operasyonda 3 kişi, uyuşturucu maddeyi sobada yakmaya çalışırken yakalandı.

İHA | 30.01.2018 - 07:13..
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İl genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Buydağlı mahallesinde bir ikamette metemfetamin maddesinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. İkamete yapılan operasyonda şahıslar, uyuşturucu maddeyi sobada yok etmeye çalışırken yakalandı. Ayrıca yapılan aramada bir adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, bir miktar esrar maddesi, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ve bir adet tüfek ele geçirildi. Yakalanan C.B. (28),F.B. (27) ve A.Ç. (30) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Uyuşturucuyu sobada yakamadan yakalandılar

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