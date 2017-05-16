'Uyuyan Esin Perisi' heykeline 57.4 milyon dolar

Modernizm akımının en önemli temsilcilerinden Constantin Brancusi'nin bronz kadın başı heykeli "La Muse Endormie" (Uyuyan Esin Perisi) New York'ta yapılan açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.

Christie's Müzayede Evi, "İzlenimci ve Modern Sanat Akşam Satışı"nda Rumen asıllı Fransız heykeltıraş Brancusi'nin 1913'te tamamladığı heykelin 57,4 milyon dolara satıldığını açıkladı.

EN YÜKSEK FİYATA SATILAN ESERİ

Brancusi'nin 1909-1910'da mermer versiyonunu da yaptığı "Uyuyan Esin Perisi", Brancusi'nin şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan eseri oldu.

Heykel, 1950'li yıllardan bu yana Fransız sanatsever Jaques Ulmann'ın koleksiyonunda bulunuyordu. Brancusi'nin 1917 tarihli "Madame LR" adlı eseri, 2009'da 37,3 milyon dolara satılmıştı.

1876'da Romanya'nın bir dağ köyünde doğan Brancusi, Paris'e yerleşmiş ve saf biçimsel dille figür ve nesnelerin özünü ararken modern heykelin öncüleri arasında girmişti.

PİCASSO'NUN "MAVİ ELBİSELİ OTURAN KADIN" TABLOSU 45 MİLYON DOLAR

Christie's Müzayede Evi'nin "İzlenimci ve Modern Sanat Akşam Satışı"nda toplam 289,2 milyon dolar satış yapıldı.

Açık artırmaya çıkarılan 53 eserden 43'ünün alıcı bulduğu gecedeki satış miktarı, müzayede evinin 2010 yılından bu yana söz konusu kategorideki ulaştığı en yüksek rakam oldu.

Gecede ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1939 tarihli "Femme Assise, Robe Bleue" (Mavi Elbiseli Oturan Kadın) adlı tablosu da 45 milyon dolara alıcı buldu.

Picasso, eserinde sevgilisi Dora Maar'ı resmetmişti.