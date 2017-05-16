taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.588
USD
3,5462
EURO
3,8996
ALTIN
140,59
PETR
51,9500

'Uyuyan Esin Perisi' heykeline 57.4 milyon dolar

Rumen asıllı Fransız sanatçı Constantin Brancusi'nin bronz kadın başı heykeli 57,4 milyon dolara satıldı

16.05.2017 - 09:29
  1. Haberler
  2. Dünya

esin perisi

Modernizm akımının en önemli temsilcilerinden Constantin Brancusi'nin bronz kadın başı heykeli "La Muse Endormie" (Uyuyan Esin Perisi) New York'ta yapılan açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.

Christie's Müzayede Evi, "İzlenimci ve Modern Sanat Akşam Satışı"nda Rumen asıllı Fransız heykeltıraş Brancusi'nin 1913'te tamamladığı heykelin 57,4 milyon dolara satıldığını açıkladı.

EN YÜKSEK FİYATA SATILAN ESERİ

Brancusi'nin 1909-1910'da mermer versiyonunu da yaptığı "Uyuyan Esin Perisi", Brancusi'nin şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan eseri oldu.

Heykel, 1950'li yıllardan bu yana Fransız sanatsever Jaques Ulmann'ın koleksiyonunda bulunuyordu. Brancusi'nin 1917 tarihli "Madame LR" adlı eseri, 2009'da 37,3 milyon dolara satılmıştı.

1876'da Romanya'nın bir dağ köyünde doğan Brancusi, Paris'e yerleşmiş ve saf biçimsel dille figür ve nesnelerin özünü ararken modern heykelin öncüleri arasında girmişti.

PİCASSO'NUN "MAVİ ELBİSELİ OTURAN KADIN" TABLOSU 45 MİLYON DOLAR

Christie's Müzayede Evi'nin "İzlenimci ve Modern Sanat Akşam Satışı"nda toplam 289,2 milyon dolar satış yapıldı.

Açık artırmaya çıkarılan 53 eserden 43'ünün alıcı bulduğu gecedeki satış miktarı, müzayede evinin 2010 yılından bu yana söz konusu kategorideki ulaştığı en yüksek rakam oldu.

Gecede ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1939 tarihli "Femme Assise, Robe Bleue" (Mavi Elbiseli Oturan Kadın) adlı tablosu da 45 milyon dolara alıcı buldu.

 

Picasso, eserinde sevgilisi Dora Maar'ı resmetmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

127
Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

44
Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

70
Muharrem İnce yeni bir Ekmeleddin vakasından korkuyor

Muharrem İnce yeni bir Ekmeleddin vakasından korkuyor

34
Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

14
Eski F.Bahçeli ve G.Saraylı basketbolcu evlendi

Eski F.Bahçeli ve G.Saraylı basketbolcu evlendi

30
FETÖ'den ABD'de Türkiye aleyhine mektup

FETÖ'den ABD'de Türkiye aleyhine mektup

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM