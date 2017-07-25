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Uyuyan hesapları boşaltan çete çökertildi

Bir kamu bankasında uzun süredir hareketsiz duran ‘uyuyan hesap’ları boşaltan çete üyeleri tutuklandı.

25.07.2017 - 07:34
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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir kamu bankasında 20 müşterinin hesaplarından para çekildiği şikâyeti üzerine harekete geçti.

6 MİLYONLUK VURGUN

Mali polis incelemede, ‘uyuyan hesap’ olarak adlandırılan ve uzun süredir işlem yapılmayan 20 ayrı müşteriye ait hesaplardan sahte kimlik ve imzalarla 6 milyon TL çekildiğini belirledi.

Uyuyan hesapları boşaltan çete çökertildi

POLİS ÇETENİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Habertürk'ün haberine göre; polis, çete üyelerinin kamu bankasının Kredi Dış Ticaret Operasyon Bürosu’nda çalışan Sadık D. ile bağlantılı olduklarını ve hesap sahipleriyle ilgili kritik bilgileri ondan aldıklarını belirledi. Nisan ayında yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan Sadık D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çetenin peşini bırakmayan polis, önceki gün Bakırköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Arnavutköy’de düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda uyuyan hesap çetesi lideri Taner Ü. ve kılık değiştirerek sahte kimliklerle para çeken Güler İ. ile Reşat Ö., Kadir T. ve Sami Ö. gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler, pres makineleri, 2 silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuyan hesapları boşaltan çete çökertildi

TUTUKLANDILAR

Mali polis araştırmasında çete üyelerinin vurgun parasıyla son dönemde lüks otomobil satışı yapmaya başladıkları belirlendi. Polisteki sorguları tamamlanan çete lideri Taner Ü., Güler İ., Reşat Ö., Kadir T. ve Sami Ö. tutuklandı.

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