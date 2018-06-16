Uyuyan köpek asfaltın altında kaldı

Hindistan'ın Agra kentinde bir yavru köpek, yarı beline kadar asfalta batmış halde bulundu. Yol yapım çalışması sırasında caddeye asfalt döken araç, bir anlık dikkatsizlik ile yol kenarında uyuyan yavru bir köpeğin üzerine asfalt döktü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu farkedince hemen köpeğin yanına koşuştu. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan köpeğin halen hayatta olduğu anlaşılınca tüm imkanları seferber eden vatandaşlar, iş makinesi yardımıyla asfaltı kırdırdı, yavru köpeği kurtarmaya çalıştı.

Uyuyan köpeğin üzerine asfalt döktüler - VİDEO

Gelen iş makinesi asfaltın içinden köpeği kurtarmayı başardı, ancak küçük köpek, zift ve kömürün altında kalmaya daha fazla dayanamayarak can verdi.

HAYVANLARA ŞİDDETE BÜYÜK TEPKİ

Hindistan'da yaşanan bu olay gerek çevrede, gerekse sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Hayvanseverler yaşanan bu olayda suçlulara gereken cezaların verilmesi gerektiğini savunurken, protesto gösterileri düzenlendi.

Geçtiğimiz gün Sakarya'nın Sapanca bölgesinde ayakları ve kuyruğu vahşi bir şekilde kesilmiş işkence edilerek ölüme terkedilmiş bir yavru köpek bulunmuş, dün ölümü de büyük tepkilere yol açmıştı.