Uzaklaştırma kararı olan koca, 3 çocuğunu rehin aldı

Kiltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fuat T.(44), iddiaya göre içki içtikten sonra eşi E. komşusundayken uzaklaştırma kararı verilen evine zorla girdi.

ÇOCUKLARINI BIÇAKLA REHİN ALDI

Çocukları A.Y.T. (19), Y.T (10) ve E.T.'yi (8) bıçakla rehin alan Fuat T.'nin bağrışmalarıyla eve gelen eşi E.T., polisten yardım istedi. İhbar üzerine gelen polislerin çabasıyla Fuat T., yarım saatin sonunda ikna olup çocuklarını bıraktı, kendi de teslim oldu.

BABA BÖZALTINDA

Korku dolu anlar yaşayan 3 çocuk, polis ekipleri tarafından sağlık görevlilerine teslim edildi. Çocuklarını rehin alan Fuat T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.