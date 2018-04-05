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Uzaktan Kumandalı Atış Platformu göreve hazır

Savunma Sanayii için geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu artık göreve hazır. UKAP'ın testleri de başarıyla sonuçlandı.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 05:23..
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Uzaktan Kumandalı Atış Platformu göreve hazır

İnsansız kara aracı Uzaktan Kumandalı Atış Platformu, yakın bir tarihte öncü kuvvet olarak TSK'nın emrine verilecek. Mehmetçik'in işini kolaylaştıran İnsansız hava aracılarının ardından kara araçları da sahaya indi, sıra UKAP'ta.

Uzaktan Kumandalı Atış Platformu göreve hazır

ÖNCÜ OLARAK GERİDEN GELEN BİRLİKLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAR

Uzaktan Kumandalı Atış Platformu’nun (UKAP) insanın erişemediği veya tehlikeli bölgelere öncü kuvvet olarak gönderilmek üzere dizayn edildi. Böylece geriden gelen birliklerin güvenliğini sağlayarak zarar görmelerini engelliyor.

Uzaktan kumanda ünitesi ile 3 km mesafeden kumanda edilebilen UKAP’a son olarak uydu kontrol sistemi eklendi ve böylece kontrol menzili önemli ölçüde arttırıldı. Ayrıca uydu sistemleri aracılığı ile 100 veya daha fazla UKAP’ın aynı anda kontrol edilerek hedefe yönlendirilebilecektir.

Uzaktan Kumandalı Atış Platformu göreve hazır VİDEO

KULLANIM ALANLARI

Keşif ve Gözetleme Mayın Temizleme

Yaralı Taşıma

Radarla düşman tespiti

Çekici Araç

SİLAHLARI

ASELSAN / SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi

7mm Makinalı Tüfek

62mm Makinalı Tüfek

40 mm Otomatik Bomba Atar

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