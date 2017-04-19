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Uzay çöpleri tehdit oluşturuyor

Almanya’da Avrupa Uzay Ajansı, astronotları ve uzay istasyonlarını tehdit eden uzay çöplerine çare arıyor.

19.04.2017 - 11:42
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  2. Dünya

Dünya’nın yörüngesi, büyük bir hızla ilerleyen yüz binlerce nesneyle dolu. Çarpışma yaşanması halinde bu nesnelerin çoğu, felakete neden olabilir. Almanya’nın Darmstadt kentinde başlayan Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) dört günlük uluslararası konferansında uzay çöplerine çare aranıyor.

Uzay çöpleri tehdit oluşturuyor

Dünya yörüngesindeki büyük bir hızda dönen çöpler yeryüzünü, uyduları, astronotları ve uzay istasyonlarını tehdit ediyor. Çöplerin uzun yıllar katlanmasından endişe ediliyor. Çöpler planlanan uzay seyahetleri içinde risk oluşturuyor.

Uzay çöpleri tehdit oluşturuyor İZLE

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