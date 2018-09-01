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Uzay istasyonundaki deliği astronot parmağıyla kapattı

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir grup astronot, 2 milimetrelik bir deliğin yol açtığı oksijen sızıntısı üzerine alarma geçti.

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 18:19..
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Sızıntının istasyonda bulunan bir Rus uzay kapsülünde oluşan delikten kaynaklandığı keşfedildi. Bir astronot, oksijenin uzaya sızmasını engellemek için önce deliği parmağıyla kapadı, sonra bant ve dolgu malzemesi kullanarak burayı tıkadı. Dünya'daki mühendisler şimdi soruna daimi bir çözüm arıyor.

ABD ve Rusya'daki görev kontrol merkezlerinden yetkililer, astronotların tehlikede olmadığını açıkladı.

Rus medyasına göre, deliğin bir göktaşçığının (mikrometeoritin) istasyona çarpması sonucu oluştuğu düşünülüyor.

Uzay istasyonundaki deliği astronot parmağıyla kapattı VİDEO

PARMAĞIYLA TIKADI, BANT YAPIŞTIRDI

Dünya'daki görev kontrol merkezlerini uyaran, istasyondaki hava basıncı sensörleriydi.

Ruslara ait bir uzay kapsülündeki astronotlar o sırada uykudaydı ve ancak Çarşamba günü işe koyulmak için uyandıklarında sızıntıdan haberdar oldular.
Kontrol merkezinin talimatı üzerine ekip hava kaçağının kaynağını araştırmaya başladı.

Alman astronot Alexander Gerst bu sırada deliği parmağını gezdirerek keşfetti. Gerst, parmağıyla deliği kapadı, ardından bant ve dolgu malzemesi kullanarak ilk müdahaleyi yaptı.

Sızıntının oluştuğu Rus uzay kapsülü Haziran ayında Dünya'nın 400 km ötesindeki bir laboratuvara 3 yeni mürettebatı taşımak için kullanılmıştı.
Alman astronot Alexander Gerst, onlardan biriydi.

Dünya'daki ISS yetkilileri, mühendislerin sorunu tamamen çözmek için çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

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