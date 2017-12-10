Uzay istasyonundan İstanbul'un görüntüsü

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay istasyonunda bulunan astranot Randy Bresnik, çektiği İstanbul fotoğrafını yayınladı.
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UZAYDAN İSTANBUL
Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf, İstanbul'un kuzeyden görünümünü sunuyor. İstanbul'un boğaz köprülerinin yanı sıra Osmangazi köprüsü de kareye girmiş.
Bresnik, Atatürk Havalimanı ve 3. Havalimanı'n da seçilebildiği fotoğrafı, "Uzay İstasyonu'ndan günaydın. İstanbul Türkiye" notuyla tweetledi.
YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK
Fotoğraf, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) geçen haziran ayında kullanmaya başladığı Çevresel Araştırma ve Görüntüleme Sistemi'yle (Environmental Research and Visualization System - ISERV) çekildi. NASA'dan paylaşılan bilgilere göre bu görüntü teknolojisi saniyede yüksek çözünürlüklü 3 kare yakalayabiliyor Fotoğraflar yeryüzündeki boyutları ise 19x11 kilometre...