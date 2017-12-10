Uzay istasyonundan İstanbul'un görüntüsü

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Açlıktan ölmek üzere olan kutup ayısının son anları

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Tel Aviv'de On binler Netanyahu'yu protesto etti

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Yaşam kalitesini düşüren reflü, yemek borusuna zarar verip kansere neden olabiliyor.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrailli bir askerin, Filistinli satıcıdan elma çaldığı anlar kameralara yansıdı.

İzmir'i Turuncuya Boya Platformu kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenledi. Yağmura rağmen İzmirliler 'Turuncu yürüyüş'e büyük ilgi gösterdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astranotlardan Randy Bresnik‏, bu sabah İstanbul'un fotoğrafını çekti.

ABD'nin merkez ve Avrupa kuvvetler komutanları yarın Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak.

1 Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasında Beşiktaşlı ve Galatasaraylı bir çiftin çocuklarıyla yaşadığı maç keyfine gölge düştü.

2 Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump'a bunak derken, "İsrail diye bir devlet mi var" sözleriyle Kudüs kararına tepki gösterdi.

3 Topkapı Sarayı'nın işletmesi Sicpa'ya mı veriliyor Sicpa'nın Kültür Bakanlığının kontrolünde olan ve içerisinde kutsal emanetlerin de bulunduğu müzelerin işletmesini devraldığı iddia edildi.

4 Suudi Prens Mahmud Abbas'ı ikna etmeye çalışıyor Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin arkasında Suudi Arabistan'ın desteği olduğu, Suudi Prensin ise Mahmud Abbas'ı ikna çalışmaları yaptığı ortaya çıktı.

5 Erdoğan: Trump'ın kararının arkasında Evangelistler var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Kudüs kararının provokasyon olduğunu söyleyerek, bu kararın arkasında 'evangelistler'in olduğunu söyledi.

6 İzmir'deki Atatürkçü damar başka yerde yok Ahmet Hakan İzmir'de bir cafede şifrenin "Atam izindeyiz" olmasını köşesine taşıyarak "Şu İzmir gerçekten başka alem" dedi.