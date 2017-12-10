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Uzay istasyonundan İstanbul'un görüntüsü

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astranotlardan Randy Bresnik‏, bu sabah İstanbul'un fotoğrafını çekti.

Haber Merkezi | 10.12.2017 - 16:11..
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay istasyonunda bulunan astranot Randy Bresnik, çektiği İstanbul fotoğrafını yayınladı.

Uzay istasyonundan İstanbul'un görüntüsüFotoğrafın büyük halini görmek için üzerine tıklayınız...

UZAYDAN İSTANBUL

Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf, İstanbul'un kuzeyden görünümünü sunuyor. İstanbul'un boğaz köprülerinin yanı sıra Osmangazi köprüsü de kareye girmiş.

Bresnik, Atatürk Havalimanı ve 3. Havalimanı'n da seçilebildiği fotoğrafı, "Uzay İstasyonu'ndan günaydın. İstanbul Türkiye" notuyla tweetledi.

Uzay istasyonundan İstanbul'un görüntüsü

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK

Fotoğraf, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) geçen haziran ayında kullanmaya başladığı Çevresel Araştırma ve Görüntüleme Sistemi'yle (Environmental Research and Visualization System - ISERV) çekildi. NASA'dan paylaşılan bilgilere göre bu görüntü teknolojisi saniyede yüksek çözünürlüklü 3 kare yakalayabiliyor Fotoğraflar yeryüzündeki boyutları ise 19x11 kilometre...

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