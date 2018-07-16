Uzaya çıkan ilk kadın: Valentina Tereşkova

Aybüke SENGİR / [email protected]

Valentina için tam bir emektar aileden gelmiş desek yanlış olmaz. Henüz iki yaşındayken babasını II. Dünya Savaşı'nda kaybetti ve belli bir yaşa kadar büyük zorluklarla ailesi tarafından yetiştirildi... Savaş coğrafyasında babasız büyüyen Valentina için hayat hiçte iyi başlamamıştı. İşte Tereshkova’nın tekstil fabrikasından uzaya olan yolculuğu.

UZAYA OLAN MERAKI

Tarih 1954’ü gösterdiği sıralarda Valentina, şehirde yaşayan anneannesinin yanına taşınarak lastik fabrikasında staj yapmaya başladı. Şehir hayatını ilk kez gördüğü için, komünist ilkeler onu ister istemez çekmeye başladı. Özellikle kadın erkek eşitliğine yönelik hareketler onu mest ediyordu.

Stajını tamamlayıp köyüne döndüğünde, idealist yapısı üzerine iyice oturmuştu. Aklında her zaman şehirde gördüğü komünist ilkeler geliyordu. En sonunda dayanamayıp, uzaktan mektupla eğitim veren bir teknik okula kaydolup kendisini geliştirmeye başladı.

SON DURAK UZAY

Kurs sırasında havacılığa da merak salan Valentina, bir havacılık kulübüne katıldı. Valentina ne yapsa doymuyor, hiçbir şey onu tatmin etmiyordu. Son durağı Sovyetler’in yakından çalıştığı uzaydı.

UZAYA ÇIKMA GİRİŞİMİ

Valentina, 1961’de ilk insanın uzaya çıktığını duyunca yerinde duramamaya başladı. Haberi aldığında resmen ayakları yerden kesilmişti, artık kendisinin de birşeylere el atmasının zamanı gelmişti. Pilotluk deneyimi olmamasına rağmen gidip uzay programına yazıldı. Aldığı uzaktan eğitim sayesinde, paraşütle atlamasıyla öne çıkıyordu. Zaten uzayda kapsülü paraşütle indirme görevi en önemli görev olduğu için, Valentina avantajlı olduğunu düşünüyordu.

ZORLU EĞİTİMLER VE BAŞARISI

Adayların eğitim süreci oldukça zordu. Tabii uzaya çıkıyorsunuz boru değil. Valentina hem psikolojik hem de fizyolojik bütün sınavları geçerek, adayların arasından sıyrılmayı başardı.

ARTIK HER ŞEY HAZIR...

Tarih 15 Haziran 1963’i gösterdiğinde Valentina Tereşkova, Vostok 6 uzay modülünde son kontrollerini yaparken bu fotoğrafı çekiliyor...

16 Haziran'da ise hazırlanıp modülüne biniyor.. Ardından geri sayım başlıyor ve uzaya ilk kez bir kadın gönderiliyor. Herkes gerginken fırlatma öncesi onun ağzından şu sözler çıkıyor:

"Hey gökyüzü, şapkanı çıkar ve beni selamla. Geliyorum!" bu sözüyle de ne kadar çılgın bir kadın olduğunu bir kez daha ispatlıyor Valentina.

UZAYDA TUTTUĞU NOTLAR

Valentina’nın uzay macerası gerçekten çok enteresan geçmişti. 17 Haziran’da artık uzayda olan Valentina, tüm gözlem ve deneyimlerini şu notlarla ifade ediyordu:

"Biyolojik testleri gerçekleştiremedim, çünkü örneklere ulaşmakta güçlük çekiyorum."

"Ekipmanlara ulaşmakta güçlük çektiğim için birkaç kez kemerini çözmek zorunda kaldım. Ama dünya dışından şehirlerin fotoğrafını çekmek çok keyifli."

"Yer çekimsiz ortamda bir sıkıntı yaşamadım. Sadece ellerim havada kendi kendine süzülüyor, bu yüzden bazen onların üstüne oturmak zorunda kalıyorum."

"Bir kere kustum. Ama koşullar yüzünden değil. Yemek yüzünden. Canım patates ve soğan çekiyor."

6 ASTRONOTUN YAPAMADIĞINI TEK BAŞINA BAŞARDI

Dünya yörüngesinde 48 tur atarak geçirdiği yaklaşık 72 saatin ardından Dünya'ya inen Valentina, NASA'nın Mercury programındaki 6 astronotun yapamadığı bir şeyi gerçekleştirmişti. 19 Haziran 1963'de öğlen saat 11.20'de kapsülünden dışarıya çıkan Valentina Tereşkova, indiği köyde kahraman gibi karşılandı. Köyde yaşayan halk, ona çok istediği patatesi verdiğinde o da onları yiyemediği hazır yemekleri vererek bir espri yapmıştı.

(Kapsülden çıkarken)