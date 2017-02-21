Uzaya gönderilen roket yarım saat sonra geri döndü

Florida’daki Kennedy Uzay Üssü’ne başarılı bir dikey iniş gerçekleştiren Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan 6 astronota erzak ve malzeme taşımak için fırlatıldı. Dünya yörüngesine başarıyla bırakılan söz konusu kargo aracının, 2.5 tonluk malzeme taşıdığı ve yarın ISS’e varacağı açıklandı.

İLK KEZ KALKIŞ YAPTIĞI ÜSSE BAŞARILI ŞEKİLDE GERİ DÖNDÜ

SpaceX’in sahibi ABD’li girişimci Elon Musk, Instagram hesabından “Bebek geri döndü” mesajını paylaşarak, roketin başarılı dikey inişini kamuoyuna duyurdu. Böylelikle daha önce 5 kez okyanus üzerine kurulan yüzen platforma iniş gerçekleştiren Falcon 9 roketi, ilk kez kalkış yaptığı üsse başarılı bir şekilde geri dönmüş oldu.

Falcon 9 roketi, 2015’te ISS’e malzeme taşırken havada infilak etmişti. 2016’da ise uyduyu başarıyla Dünya yörüngesine bıraktıktan sonra yumuşak bir iniş gerçekleştirmiş, ancak roket yer ile temas kurduktan sonra infilak etmişti.

ROKET, DÜNYA'YA DİKEY İNDİ

10 veya 20 kullanımlık olduğu belirtilen bir Falcon 9 roketinin maliyetinin 60 milyon doları bulduğu ve 200-300 bin dolarlık yakıt harcadığı belirtiliyor. Roketin Dünya’ya dikey bir şekilde inmesi dikkat çekti.