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Uzaya gönderilen ses kayıtları satışa çıkıyor

1977'de uzaya fırlatılan Voyager 1 ve Voyager 2 insansız araçlardaki selamlama plağı satışa çıkarılacak.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 06:52..
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NASA'nın 1977'de Satürn ve Jüpiter'den veri toplamak için uzaya fırlattığı insansız araçların içine 55 dilde selamlama mesajı içeren bir plak koyulmuştu. Bu kayıtlara olan rağbet üzerine, Ozma Plakçılık şirketi kayıtların 2018'in Ocak ayında satışa sunacağını açıkladı.

Uzaya gönderilen ses kayıtları satışa çıkıyor

TÜRKÇE SELAMLAMA DA BULUNUYOR

Plağın içeriği, başkanlığını ABD'li gök bilimci Carl Sagan'ın yaptığı bir komite tarafından seçilmişti. Sagan ve çalışma arkadaşları dünyadan 115 görüntüyü ve dalga, rüzgar, gök gürültüsü, hayvan sesleri gibi çeşitli doğal sesleri bir araya getirmiş, değişik kültürlerden ve dönemlerden müzikleri, 55 dilde sesli dilek ve selamlamaları ile ABD Başkanı Jimmy Carter ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in yazılı mesajlarını eklemişti.

Türkçe selamla 40 yıldır uzayda İZLE

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