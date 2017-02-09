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Uzaydaki futbol topu 30 yıl sonra UUİ'nin camına çarptı

Astronot Ellison Onizuka'ya ait olan ve 1986'da Challenger mekiği patladığında uzaya fırlayan futbol topu, uzay istasyonunun camına çarptı.

09.02.2017 - 07:25
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NASA’nın 1986’da uzaya fırlattığı ancak daha atmosfere çıkmadan patlayan Challenger uzay mekiğinin ölen 7 mürettebatından biri olan Ellison Onizuka’nın yanına aldığı futbol topu uzaya fırladı.

Uzaydaki futbol topu 30 yıl sonra UUİ'nin camına çarptı

Onizuka’nın kızının ve lise futbol arkadaşlarının imzalarını taşıyan futbol topunun o günden beri Dünya’nın yörüngesinde dolaştığı geçen hafta Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) camına çarpınca ortaya çıktı.

Uzaydaki futbol topu 30 yıl sonra UUİ'nin camına çarptı

ISS’deki Amerikalı astronot Shane Kimbrough topu görünce gözlerine inanamadı. Halen uzay görevini sürdüren astronot, topu Ellison Onizuka’nın kızı Janelle’e vermeye hazırlanıyor.

Uzaydaki futbol topu 30 yıl sonra UUİ'nin camına çarptı

Bugün 48 yaşında olan Janelle Onizuka-Gillian, “Bu top babamın uzun zaman önce çıktığı misyonun hâlâ sürdüğünün bir ispatı” dedi.

Uzaydaki futbol topu 30 yıl sonra UUİ'nin camına çarptı

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