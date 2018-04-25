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Uzaydan düşen kozmonot: Vladimir Komarov

Rusya ve Amerika, yeryüzü savaşları bir yana uzayda da bir rekabet içerisindeydi. Rus kozmonot Komarov, hava boşluğunda süren bu soğuk savaşın bedelini çok ağır ödedi.

Özel Haber | 25.04.2018 - 12:45..
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Uzaydan düşen kozmonot: Vladimir Komarov

Selen KALDIRIM / [email protected]

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD ile Sovyetler arasında soğuk savaş başladı. İki tarafta bu mücadeleyi hava boşluğuna taşımış, adeta uzayda savaşıyordu. Bu rekabet en az kara savaşları kadar alevlenmişti. Büyük savaştan tek farkı, uzay mücadelesini yanan bedeniyle ödeyecek tek bir askerin ölecek olmasıydı. Rusya ise, Albay Vladimir Komarov’u kötü yapılmış bir uzay aracına bindirerek ölüme terk etmişti.

SPUTNIK 1 İLE MÜCADELE BAŞLADI

1957'de SSCB'nin uzaya gönderdiği ilk yapay uydu Sputnik 1, savaşı başlattı. Çalışmalarını hızlandıran ABD, Explore 1 uydusunu gönderdi. Mücadele eşitlenmiş olsada, havacılık alanındaki teknoloji yarışı hız kesmeden devam ediyordu.

Uzaydan düşen kozmonot: Vladimir Komarov

İLK İNSANLI UZAY ARACI: SOYUZ 1

Rusya'nın uzay programı çerçevesinde Albay Vladimir Komarov'un mürettebatı olduğu Soyuz-1uzaya gönderilecekti. Gönderilecek olan araç, aynı zamanda gece fırlatılan ilk insanlı uzay aracı olacaktı.

Uzaydan düşen kozmonot: Vladimir Komarov

(Albay Vladimir Komarov)

UÇUŞ TESTLERİ YAPILMAMIŞTI

Rusya daha önce göndermiş olduğu hava araçlarının aksine Soyuz-1 için uçuş testleri yapmamıştı. Albay Vladimir Komarov bu ölümcül riskin farkında olsa da siyasi baskı söz konusuydu. Komarov arkadaşlarına muhtemelen öleceğini bildiğini söylüyordu ama yine de geri adım atmadı.

Uzaydan düşen kozmonot: Vladimir Komarov

ÇOK RİSKLİ BİR DENEME

Soyuz uzay aracı Komarov ile birlikte dünyadan ayrıldı. Testleri yapılmayan Soyuz-1’in uzaya gitmesi büyük bir tehlike arz ediyordu. nitekim oldu da.

Uzaydan düşen kozmonot: Vladimir Komarov

GÜNEŞ PANELLERİ ÇALIŞMADI

Kalkışın ardından Soyuz 1'in güneş panelleri açılmadı. Güç kaybı meydana geldi. Beklenen bütün tehlikeli olasılıklar istisnasız gerçekleşiyordu. Dünya’ya dönmesi gereken aracın bu inişi gerçekleştirmesi neredeyse imkansızdı. Soyuz 1’de olan Komarov kontrol yetkililerine ölmek üzere olduğunu bildiğini söyledi.

KOMAROV ÖLÜM İNİŞİ YAPIYOR

Fellwock olayı şu sözlerle anlatıyor: “Sovyet başbakan Aleksei Kosigin video telefonla Komarov’u aradı ve ona bir kahraman olduğunu söyledi. Komarov’un karısı da o anda oradaydı ve kocasına çocuklarına ne söylemesini istediğini sordu, ağlıyordu.’’

Uzaydan düşen kozmonot: Vladimir Komarov

TELSİZDE İSYAN ÇIĞLIKLARI

Kozmonot Komarov son süratle yeryüzüne çarpmak üzere. Çarpışmayla birlikte vücudu bir anda eriyecek. Kaçınılmaz sona doğru hızla ilerleyen kozmonotun, telsizden öfke çığlıkları duyuluyor. Komarov, kendisini kötü yapılmış uzay aracına bindirenlere isyan ediyordu.

Uzaydan düşen kozmonot: Vladimir Komarov

KOMAROVUN BEDENİ TANINMAZ HALDEYDİ

Komarov kapsülden ayrıldığında paraşütü açılmadı, ikinci paraşüt ise kendisine dolandı. Yaklaşık 6 buçuk ton ağırlığındaki Soyuz-1 Dünya'ya çakıldı ve bu hale geldi. Komarov ise yanma sonucu artık tanınmaz haldeydi… Komarov'un ardından geriye kömürleşmiş kalça ve femur kemiği kalmıştı.

Uzaydan düşen kozmonot: Vladimir Komarov

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ AMA…

Tüm ülkede bir kahraman ilan edilen kozmonot Komarov, test edilmemiş bir uzay aracına bindirilerek, ABD karşısındaki soğuk savaşın acı bedelini ödemişti.

Uzaydan düşen kozmonot: Vladimir Komarov

SON SÖZLERİ: BENİ ÖLDÜRDÜNÜZ!

Bu olaydan sonra ABD'nin İstanbul'daki dinleme merkezlerinde kısa dalgadan yakaladıkları kayıtlar gün yüzüne çıktı. İddiaya göre Komarov son saniyelerinde, göz göre göre ölümüne sebep olan bütün Sovyet yetkililere küfrediyormuş: "Beni bu bozuk uzay aracının içine koydunuz, beni öldürdünüz" diye...

Uzaydan düşen kozmonot: Vladimir Komarov(SOYSUZ- 1'İN SON HALİ)

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