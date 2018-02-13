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Üzerinde '1' yazan yumurta bin liradan satışa çıkarıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde ikamet eden Ayşe Civelek'in beslediği tavuklardan biri üzerinde '1' yazan yumurta yumurtladı.

İHA | 13.02.2018 - 10:53..
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25 yıldır yumurta satan Ayşe Civelek, bahçesinde beslediği tavuktan üzerinde '1' yazan yumurta elde etti. Sabah saatlerinde kümesten yumurta almaya giden Civelek üzerinde '1' yazan yumurtayı görünce hayretler içerisinde kaldı.

Üzerinde '1' yazan yumurta bin liradan satışa çıkarıldı

"BİN LİRAYI GETİREN YUMURTAYI GÖTÜRÜR"

Geçimini yumurta satarak elde ettiğini belirten Ayşe Civelek, “25 yıldır tavuk işleri ile uğraşıyorum. Tavuk alırım ve satarım. Çoğunlukla yumurta satarak geçimimi sağlıyorum. 25 yıldır ilk defa böyle bir şey gördüm. 1 numaralı yumurta görenleri hayrete düşürüyor. Yumurtanın normal fiyatı 1 lira ancak bu yumurtanın üzerinde 1 yazdığı için bin liradan satacağım. Bin lirayı getiren üzerinde 1 lira yazan yumurtayı götürür.” dedi.

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