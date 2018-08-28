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Üzerinden atlamak istediği korkuluk koluna saplandı

Şanlıurfa’da bir çocuk, üzerinden atlamak istediği demir korkuluğun koluna saplanması sonucu yaralandı.

İHA | 28.08.2018 - 21:51..
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Atakent Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, 15 yaşındaki bir çocuk, binaya ait demir korkuluklarından atlarken sol kolu, demir korkuluklara saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından hidrolik makasla demir korkuluğu kesti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Acılar içinde ağlayan çocuk, itfaiye ekiplerince 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa konulan çocuk, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuk, burada ameliyata alınarak demir korkuluktan kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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