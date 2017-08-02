Geçtiğimiz gün ABD'de işçi protestolarını sunan kadın muhabir Shannon Murray, programı sırasında ilginç bir an yaşadı.
HABERİ SUNMAYA DEVAM ETTİ
Murray haber sunduğu sırada omuzuna bir örümcek geldi. Omzuna gelen örümceğe aldırış etmeyen spiker, haberini sunmaya devam etti.
Üzerinden örümcek gezerken haber sunan muhabir VİDEO
SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU
Sosyal medyada yankı uyandıran bu görüntüler sonrası muhabir Shannon Murray, fenomen oldu.
FACEBOOK KULLANICISI UYARDI
Murray, olay sonrasında yaptığı açıklamada bir Facebook kullanıcısının kendisini uyardıktan sonra örümceği fark ettiğini belirtti.