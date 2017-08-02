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Üzerinden örümcek gezerken haber sunan muhabir

Amerika Texas'ta bir spiker haber sunduğu sırada üzerinde yürüyen örümceğe aldırış etmeden programına devam etti.

02.08.2017 - 12:15
  1. Haberler
  2. Dünya

Geçtiğimiz gün ABD'de işçi protestolarını sunan kadın muhabir Shannon Murray, programı sırasında ilginç bir an yaşadı.

Üzerinden örümcek gezerken haber sunan muhabir

HABERİ SUNMAYA DEVAM ETTİ

Murray haber sunduğu sırada omuzuna bir örümcek geldi. Omzuna gelen örümceğe aldırış etmeyen spiker, haberini sunmaya devam etti.

Üzerinden örümcek gezerken haber sunan muhabir VİDEO

 

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU

Sosyal medyada yankı uyandıran bu görüntüler sonrası muhabir Shannon Murray, fenomen oldu.

Üzerinden örümcek gezerken haber sunan muhabir

FACEBOOK KULLANICISI UYARDI

Murray, olay sonrasında yaptığı açıklamada bir Facebook kullanıcısının kendisini uyardıktan sonra örümceği fark ettiğini belirtti.

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