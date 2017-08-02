Üzerinden örümcek gezerken haber sunan muhabir

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Turizmde Rus rekoru

Antalya'ya geçen yılın temmuz ayında sadece 15 bin Rus'un geldiği kente bu yılın aynı ayında yüzde 4 bin 330 artışla 684 bin Rus geldi.