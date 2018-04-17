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Üzerine asansör düşen boyacı öldü

İstanbul Başakşehir'de asansör boşluğunu boyadığı sırada üzerine asansör kabini düşen boyacı hayatını kaybetti.

AA | 17.04.2018 - 17:59..
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Üzerine asansör düşen boyacı öldü

Başakşehir Mutfakçılar Sanayi Sitesi M1 Blok'taki döner üretim tesisinde boya yapan Azerbaycan uyruklu bir kişi, çalışmak için asansör boşluğuna girdi.

Çalışma sırasında, asansör kabini henüz belirlenemeyen bir nedenle işçinin üzerine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kabinin altında kalan boyacının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Boyacının cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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