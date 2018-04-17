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Beştepe'de ordumuz ve polisimize dua

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1 Afrin'de 15 patlayıcı düzenek ele geçirildi Afrin'in Halidiyeh bölgesinde, toprak altına gizlenmiş 15 patlayıcı düzenek ve bir el yapımı patlayıcı bulundu

2 Trabzonspor'dan yardım çağrısı Trabzonspor yönetimi, yaşanan ekonomik zorluğu aşmak için bordo-mavili renklere gönül vermiş işadamı, siyasetçi ve bürokratlardan yardım talep ettiğini açıkladı.

3 Bir minicik başlangıç masalı: Nokta Yeteneğini keşfetme yolculuğunun ilk adımını minicik bir noktayla atan küçük bir çocuğun hikayesi…

4 Üzerine asansör düşen boyacı öldü İstanbul Başakşehir'de asansör boşluğunu boyadığı sırada üzerine asansör kabini düşen boyacı hayatını kaybetti.

5 Ermenistan’ın başbakanı Sarkisyan oldu Ermenistan’da gerçekleştirilen protestolara rağmen eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan parlamentoda yapılan oylama ile Başbakan seçildi.

6 Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na FETÖ yanıtı AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi: Biz FETÖ'yle mücadele ederken siz örgüte canlı kalkan oldunuz.