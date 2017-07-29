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Üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü

Bolu'da apartman bahçesinin demir kapısı üzerine devrilen 3 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti.

29.07.2017 - 22:18
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Olay, Çıkınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda Uzman Çavuş Emre Dumlupınar'ın oğlu Mustafa Dumlupınar, oyun oynamak için oturdukları apartmanın bahçesine çıktı.

KAPI ÜZERİNE DEVRİLDİ

Minik Mustafa, apartmanın arka tarafında bahçe kapısının önünde oynarken iddiaya göre kapı yerinden çıkarak üzerine devrildi. Gürültüyü duyarak bahçeye koşan ailesi ve bina sakinleri Mustafa'nın üzerindeki kapıyı kaldırarak 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mustafa, daha sonra ambulansla İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Boynunda kırık saptanan Mustafa Dumlupınar, bunradan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildiği sırada ambulansta yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü

Üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü

Üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü

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