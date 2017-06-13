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Üzerine kaya parçaları düşen üniversite öğrencisi öldü

Gümüşhane'de okul çıkışı yurda dönerken, yamaçtan düşen kaya parçalarını başına isabet eden Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, hayatını kaybetti

13.06.2017 - 23:00
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Akşam saatlerinde okuldan çıkan Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, arkadaşları ile birlikte Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Erkek Öğrenci yurduna gitmek üzere yola çıktı.

Bağlarbaşı Mahallesi Şahbenderler Semti Maden mevkiine gelen talihsiz öğrencinin kafasına, yamaçtan düşen kaya parçaları düştü. Feci şekilde yaralanan ve kanlar içinde kalan Öztürkmenoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Öztürkmenoğlu’nun cenazesi Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Üzerine kaya parçaları düşen üniversite öğrencisi öldü

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