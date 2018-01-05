Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi belli oldu

Söz konusu tarifeyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Uzlaştırmacılara ödenecek ücreti kapsayan tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253'üncü maddesi ile 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesi hükümlerine göre hazırlandı.

ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

Tarifeye göre ödenecek uzlaştırmacı ücretleri şöyle:

- Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde 114-171 lira.

- Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 342-456 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 456-570 lira, 6-10 kişinin uzlaştırılması durumunda 570-684 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 684-798 lira.

- Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin taraf olması durumunda 171-228 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 228-285 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda 285-342 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 342-399 lira.