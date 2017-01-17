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Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Kocaeli'de evi terk eden eşini görmeye giden uzman çavuş, tartıştığı eşinin ailesinin üzerine kurşun yağdırdı.

17.01.2017 - 00:16
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Olay, Kartepe Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzman çavuş Alper Deveci aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına giden Aynur Deveci ile telefonla görüşerek yanına gitti.

EŞİ KOMŞUYA KAÇTI, KIZI ELİNDEN YARALANDI

Çiftin tartışması sırasında Alper Deveci silahını çekince Aynur Deveci ile yeğeni Bahar Bozcan evden kaçarak komşularına sığındı. Alper Deveci ise kendisini engellemeye çaylışan kayınvalidesi  Nurhan Yaktı, baldızı Aysun Bozcan'ın üzerine kurşun yağdırdı. Seken kurşunlardan biri ise Aysun Bozcan'ın kızı 9 yaşındaki kızı Fundanur Bozcan'ın sağ eline isabet etti.

Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Silah seslerini duyanlar polise ihbarda bulundu. Alper Deveci kaçarken, olay yerine gelen polis uzman çavuşun peşine düştü. Sağlık ekibinin yaptığı inceleme sonucu Aysun Bozcan'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan Nurhan Yaktı kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alındı. Elinden yaralanan Fundanur Bozcan ise kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ölen Aysun Bozcan'ın da eşinin uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Cinayet zanlısı uzman çavuş Alper Deveci, geldiği 24 plakalı otomobil ile kaçarken, İzmit Rafet Karacan Bulvarı yakınlarında kaza yaptı. Bir taksiye binerek kaçtığı belirlenen Alper Deveci'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aysun Bozcan'ın cenazesi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

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