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Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, izinden dönen Uzman Çavuş Mehmet Kayan, yaşamını yitirdi.

İHA | 21.05.2018 - 19:34..
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Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda meydana gelen kazada, izinli olarak gittiği memleketi Isparta’nın Eğirdir ilçesinden görev yaptığı Şırnak’a giden Uzman Çavuş Mehmet Kayan’ın kullandığı 32 E 5443 plakalı otomobil, Murat Doğan'ın kullandığı 27 AAV 404 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kayan, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Burada tedavi altına alınan Kayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayan’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kayan’ın cenazesini 20. Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda asker uğurladı. Askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulan Kayan’ın naaşı, memleketi Isparta’nın Eğirdir ilçesine gönderildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Uzman Çavuş Kayan'ın görev yeri olan Şırnak 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti


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