Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de düzenlenen operasyonda toprağa gömülü halde teröristlere ait 4 kalaşnikof, el bombaları ve yaklaşık 3 bin mermi ve hücum yeleği ele geçirildi.

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Bolu'da 500 bin liralık uyuşturucu hap ele geçirildi

Bolu'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada S.A. isimli bir yolcunun valizinde piyasa değeri 500 bin lira olan 19 bin 803 adet uyuşturucu hap bulundu.