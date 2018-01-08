Uzman çavuşu silahla vuran zanlı yakalandı

Silahlı saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş, sağlık ekiplerine İ.K.'nın ismini vermiş, polislerin işini kolaylaştırmıştı. 2 gündür aranan İ.K., Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı

Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden silahlı saldırı sonrası kaçan aracın plakasını ve içerisindeki şahsın kimliğini belirledi. Ardından kaçan şahsın bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç aletiyle birlikte silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.K. ile Uzman Çavuş U.K.’nin daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi. Öte yandan silahlı saldırı nedeniyle o esnada yoldan geçen otomobile kurşun isabet etmesi sonucu camları kırıldı. Ayrıca silahlı saldırı nedeniyle saldırının olduğu bölgede yolun kenarında park halinde duran iki otomobilde de hasar oluştu.



