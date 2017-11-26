Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa-Mardin karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Enis Çalışkan için memleketi Amasya'nın Suluova İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
ASKER ARKADAŞLARI DA KATILDI
Törene Uzman Onbaşı Çalışkan'ın babası Burhan, annesi Selvinaz, kardeşleri Tuğba, Seyit, Ümit ve Hüseyin Çalışkan'ın yanı sıra Suluova İlçe Kaymakamı Vural Karagül, İlçe Belediye Başkan vekili İzzet Balcı, askerler ve çok sayıda kişi katıldı.
İLÇE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
Kazada hayatını kaybeden Onbaşı Çalışkan'ın cenazesi, Hacı Mustafa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe merzarlığında toprağa verildi.