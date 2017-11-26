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Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Enis Çalışkan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

DHA | 26.11.2017 - 16:22..
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Şanlıurfa-Mardin karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Enis Çalışkan için memleketi Amasya'nın Suluova İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

ASKER ARKADAŞLARI DA KATILDI

Törene Uzman Onbaşı Çalışkan'ın babası Burhan, annesi Selvinaz, kardeşleri Tuğba, Seyit, Ümit ve Hüseyin Çalışkan'ın yanı sıra Suluova İlçe Kaymakamı Vural Karagül, İlçe Belediye Başkan vekili İzzet Balcı, askerler ve çok sayıda kişi katıldı.

Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

İLÇE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Onbaşı Çalışkan'ın cenazesi, Hacı Mustafa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe merzarlığında toprağa verildi.

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