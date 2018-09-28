Uzmanlar bel ve boyun fıtıkları konusunda uyarıyor

Dikkate alınmayan ve gün içerisinde farkına varılmadan yapılan birçok yanlış hareketin fıtığa yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, “Teknolojinin gelişmesi, stres, obezite, hareketsizlik, sigara içmek ve meslekle ilgili faktörler bel ve boyun fıtığına yol açan risk faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Her bel ve boyun ağrısı fıtık olmayabilir. Bel ve boyun ağrısına neden olan en az 50 sebep bulunmaktadır. Fıtık, bel ve boyun ağrısının yanında boyundan kola veya belden bacağa doğru ağrı yapabilmektedir" diyor.

AĞRI ŞİKAYETİ ÖKSÜRME VE IKINMAYLA ARTIYOR

Boyun ve belde oluşan ağrıların ciddiye alınması gerektiğini ifade eden uzmanlar, boyundan kola ve ele vuran ağrı varsa boyun fıtığı, belden bacağa vuran ağrı varsa bel fıtığı olma riskinin olabileceğini söylüyor. Boyun fıtığında hastaların şiddetli boyun ve kol ağrılarından, bel fıtığında ise daha çok belden kalçaya ve bacağa doğru yayılan ağrılardan şikayetçi olunduğunu belirten uzmanlar, "Bel fıtığında ağrı ayak topuğuna ve parmaklara kadar uzanabilir. Ağrı şikayeti öksürme ve ıkınmayla artar. Ağrı ile birlikte ayakta uyuşma olabilir. Bazı vakalarda ayak bileğinde kuvvet kaybı olabilir. İlerlemiş vakalarda ise kas grubuna göre güçsüzlük, hissizlik, yanma, uyuşma, idrar tutamama ve büyük abdesti kaçırma, cinsel fonksiyonlarda azalma gibi belirtiler verebilir" diyerek dikkatli olunmasını öneriyor.

KORKULARA GEREK KALMIYOR

Bel ve boyun ağrısı şikayeti olan hastaların birçoğunun ameliyattan korktuğu için kendilerini işin ehli olmayan kişilere teslim ettiğini dile getiren uzmanlar, bu durumun felç olmaya neden olabileceği konusunda uyarıyor. Bu rahatsızlıkta erken teşhisin yanı sıra doğru tedavinin de önemli olduğunu dile getiren uzmanlar, "İyi bir muayene ve MR tetkikleri sonucunda uygun tedavi yöntemi belirleniyor. Doğru tedavi ile ileride oluşabilecek riskler de ortadan kaldırılabiliyor. Mikro cerrahi sayesinde artık ‘sakat kalır mıyım’ korkularına bile gerek kalmıyor. Mikro cerrahi ile yapılan bel ve boyun fıtığı ameliyatlarında sakatlık oranı yok denecek kadar az oluyor" şeklinde bilgiler paylaşıyor.

FITIK GÖRÜLME YAŞI DÜŞÜYOR

Uzmanlar, bel ve boyun fıtığı görülme yaşının giderek düştüğüne işaret ederek, fıtıktan korunmanın alınacak tedbirlerle mümkün olabileceğini vurguluyor. Uzmanlar bu tedbirleri şöyle sıralıyor:

"Uzun süre ayakta durmamaya veya uzun süre masa başında hareketsiz oturmamaya, ağır yük kaldırmamaya dikkat edin. Bunun yanı sıra kilonuzu kontrol altında tutmaya, kas ve eklemlerinizin esnekliğini ve gücünü arttırmak için kendinize uygun bir egzersiz programı seçmeye, orta sertlikte ortopedik yatak ve boyun kavisini dolduracak yastık seçmeye özen gösterin. Ağrılarınızı mutlaka ciddiye alın. Çünkü zamanında tedbir alınıp tedavi yoluna gidilmesi önemlidir. Unutulmaması gereken en önemli tehlike geç kalınmış bel ve boyun fıtığı hasarlarının ameliyatla bile düzeltilemediğidir.”