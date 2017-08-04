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Uzmanlar uyardı: Sıcak hava 6 milyon insanı öldürebilir

Sera gazı nedeniyle oluşan sıcak hava dalgalarının, 6 saatte milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olacağı savunuldu.

04.08.2017 - 06:02
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İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre; bilim insanları, herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerin bile, nemle birlikte gelecek 35 derecelik sıcaklıkta 6 saat içinde yaşamını yitirebileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar uyardı: Sıcak hava 6 milyon insanı öldürebilir

EN ÇOK GÜNEY ASYA ETKİLENECEK

Buna göre, ölümcül sıcak hava dalgalarından en çok Güney Asya etkilenecek. İklim değişikliğinin önüne geçilmezse yüzyılın son 30 yılında Güney Asya nüfusunun yüzde 4’ü ölümcül sıcaklara maruz kalacak.

İndus nehri havzasındaki 1 milyar 700 milyonluk nüfusun yaklaşık 4’te 3’lük bölümü de bu yüzyılın sonuna kadar “yüksek tehdit” altında olacak.

Ortadoğu'da ise ölümcül sıcaklardan en çok etkilenencek ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran olacak.

Uzmanlar uyardı: Sıcak hava 6 milyon insanı öldürebilir

2015'TE 3 BİN 500 KİŞİ ÖLDÜ

Ölümcül sıcaklar çoktan Güney Asya’yı etkilemeye başladı. Sıcaklar 2015’te 3 bin 500 kişinin ölümüne yol açtı.

Hindistan ise tarihinin en sıcak gününü geçen yıl yaşadı. Racastan eyaletinde sıcaklık 51 derece olarak ölçüldü.

Uzmanlar, kalkınmakta olan kalabalık nüfuslu ülkelerde sera gazı salımının yüksek olmasını iklim için önemli bir sorun olarak görüyor.

Ancak salımın Paris İklim Anlaşması'nda öngörülen seviyelere çekilmesi durumunda ölümcül sıcakların önüne geçilebileceği belirtiliyor.

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