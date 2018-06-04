Uzmanlardan LGS değerlendirmesi

Liselere girişte bu yıl ilk kez uygulanan merkezi sınav Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) yaklaşık 1 milyon öğrenci sınavda ter döktü. Sınav sorularını değerlendiren eğitimciler matematik, Fen, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Yabancı Diller İle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümrelerei 2018 LGS’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MATEMATİK AĞLATTI

Matematik sorularının alışılmışın dışında hızlı çözülen sorular yerine derin analiz yapılması gereken, okuduğunu anlama ve bilimsel süreç becerilerini ölçen ALES tarzı sorular olduğunu değerlendirildi.

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeye göre, LGS’de matematik soruları bilgiyi kavrama, okuduğunu anlama, çıkarım yapma, akıl yürütme ve uygulama düzeyindeydi. Matematik sorularının, TEOG’tan ve MEB kazanım testlerinden çok farklı olarak karşımıza çıktı.

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ÖLÇEN SORULAR

Özellikle hızlı çözülmesi beklenen sorular yerine; analiz etme, ilişkilendirme, yorumlama, sonuç çıkarma belirlenen kazanımları esas alarak okuduğunu anlama ve bilimsel süreç becerilerini ölçen ALES tarzı sorular soruldu.

Sınavda sorulması beklenen veri analizi, eğim, koni, üçgen çizimi ve üçgende yardımcı elemanlar konularının yer almadığı gibi, bazı sorularda da farklı kazanımların bir arada sorgulandığı görüldü.

MATEMATİK SORULARI UZUNDU

Örneğin, eşitsizlik sorusunun yer aldığı tabloda öğrencilerin silindirin hacmini hesaplaması gerekirken, olasılık sorusunda ise denklem çözümü yaparak soruyu yorumlamaları bekleniyordu.

Sorular kazanım bazlı olup, ayırt edici nitelikteydi. Soruların uzun olması süreyi kullanma anlamında öğrencilerin dezavantajına oldu. LGS 2018’de matematik sorularının ayırt edici bölüm olduğunun altı çizildi.

ZAMANDA SORUN YAŞADILAR

LGS’de karşılaşılan Fen sorularının, açıklanan örnek sorulardan ve kazanım testlerinden uzak olduğu, ancak, yapılan açıklamalara uygun olduğu değerlendirildi.

Sınava bakıldığında soruların oldukça uzun olduğu, genel olarak deneysel, problem çözmeye yönelik, eleştirel düşünme ağırlıklı ve yorum yapma yeteneğini ölçen sorulardan oluştuğu gözlemleyen eğitimciler, matematik sorularının zaman alıcı ve Fen Bilimleri sorularının da uzun olması nedeniyle, sayısal bölüm için ayrılan sürenin yetersiz kaldığı ve öğrencilerin zamanı verimli kullanmada sorun yaşadıklarını ifade etti.

TÜRKÇE SORULARINDA KOLAYLIK

Değerlendirmelere göre, 2018 LGS Türkçe sorularının MEB’in yayımladığı örnek sorular ve kazanım değerlendirme sınavlarına paralel hazırlandığı görüldü. Önceki yıllarda gerçekleştirilen merkezi sınavlarda da okuma - anlama kazanımlarına yönelik soruların ağırlıklı olarak sorulması, bu yeni sınav sisteminde de değişmedi.

OKUMA VE ANLAMA BECERİSİ

Türkçe testinin 20 sorusunun 14’ü okuma dil becerilerine yönelikti. Türkçe bölümünün soru nitelikleri, okuma - anlama - yorumlama becerileri üst düzeyde olan öğrencileri öne çıkardı.

Beklendiği üzere sınavda çoklu metin soruları dikkat çekiciydi. Dil bilgisi soruları, bu uzun metinler içinde soruldu. Dil bilgisi konularında fiilde çatı ve cümlenin ögeleri konularına yer verilmediği görüldü.

ÖĞRENCİLER ZORLANMADI

Yazım ve noktalama soruları ise seçici nitelikteydi. 1897 yılının Nisan ayı ile başlayan soru bu anlamda öğrencileri şaşırttı. Sınavdaki bir diğer yenilik de ortaöğretim kurumları seçme sınavlarında bugüne kadar hiç sorulmayan sözel mantık sorusuna yer verilmesiydi.

Öğrenciler genel olarak sınavda karşılaştıkları bu soru tipinde de zorlanmadılar. LGS Türkçe bölümü, matematik ve fen bilimlerinin aksine öğrencilerin yüzünü güldürdü.

İNKILAP TARİHİNDE SÜRPRİZ YOK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük bölümünde, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında daha önceden belirlenmiş kazanımlardan sorular sorulurken, yöneltilen soruların çoğunun yoruma dayalı olduğu değerlendirildi.

YABANCI DİL MUTLU ETTİ

2 Haziran 2018 LGS Yabancı Dil bölümünde, MEB müfredatında daha önceden belirlenmiş kazanımlardan soruların yer aldığı ve yöneltilen soruların çoğunun anlaşılır olmakla birlikte, yüzde 50’si (5 soru) kolay, yüzde 40’ı (4 soru) orta, yüzde 10’unun (1 soru) zor seviyede olduğu değerlendirildi.

Sınavda çelişkili soruların olmadığını gözlemleyen hocalara göre, bu yılki sınav sorularının MEB’in yayınlamış olduğu örnek sınav soruları ile benzerlik gösterdiği görüldü. Öğrencilere bu sınavda MEB müfredatını kapsayan on ünitenin sekizinden sorular yöneltildi.





ÖĞRENCİLER İÇİN KOLAY OLDU

Yabancı Dil bölümündeki soruların yüzde 30’u (3 soru) Tourism, yüzde 20’si ( 2 soru) Teen Life ve yüzde 50’si (5 soru) kalan diğer ünitelerden birer soruyu kapsadı.

LGS Yabancı Dil bölümüne genel olarak bakıldığında, kelime bilgisi ağırlıklı ve bol görsel içeren kolay bir sınav olduğu görüldü. Sonuç olarak yabancı dil bölümü geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi öğrencileri zorlamamış ve gerekli kazanımları ölçtü.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ZORLAMADI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları kaza ve kader, zekat, hac ve kurban, Kuran’da akıl ve bilgi, Dinler ve evrensel öğütleri, Hz. Muhammed’in hayatından örnek davranışlar ve İslam Dinine göre kötü alışkanlıklar konularından oluşturuldu.

Soruların müfredata ve kazanımlara uygun, anlama ve yorumlama becerisi gerektiren nitelikli sorulardan oluştuğu yorumu yapıldı.

