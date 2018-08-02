Uzmanlarından üniversite tercihi yapacak adaylara uyarı

2 milyonu aşkın adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav stresini atlatan ve sonuçlarını öğrenen adaylar için 7-14 Ağustos tarihleri arasında zorlu bir tercih dönemi başlıyor.

Eğitim Uzmanları, adayların kariyer hedeflerine uygun, doğru üniversiteyi ve bölümü seçmesinin en az üniversite sınavında gösterilen başarı kadar önemli olduğunu belirtti.

Bu yıl adayların dikkat etmeleri gereken en önemli konunun sınav sisteminin değişmesini fırsata çevirerek tercihler için çok yüksek ücretler talep eden kişi veya kuruluşlar olduğunu dile getiren uzmanlar, adayların birilerine ücret ödeyerek tercih yaptırmalarına ihtiyaç olmadığını kaydetti.

SON SIRALAMANIN ÖNEMİ

2017’de farklı puan türleri olması nedeniyle; tercih sıralaması belirlenirken, o bölüme, ilgili puan türündeki sıralamaya göre, en son kaçıncı öğrencinin yerleştiği dikkate alınmalıdır.

Adaylar, tercih etmek istedikleri üniversite ve bölümlerine, 2017’de en son kaçıncı öğrencinin yerleştiğini, ÖSYM’nin sitesinde yayınlanan “Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nu inceleyerek öğrenebilirler.





BAŞARI SIRASINI DİKKATE ALIN

Adaylar, tercihlerini belirlerken, tercih yapacakları puan türü ile ilgili başarı sıralamasını dikkate almalılar. Bunu yaparken, MF öğrencileri başarı sıralamasının yüzde 50’si kadar; TM öğrencileri de yüzde 65’i kadar daha yukarıdan başlayarak tercihlerini sıralayabilirler.

Yani, üst sıralara, elde ettiği başarı sıralamasından daha yüksek 7-8 veya daha fazla yükseköğretim programını yazabilirler.

Başarı sıralaması 10 bininci sıra olan MF öğrencileri 5 bininci sıradan TM öğrencileri ise 3 bin 500’üncü sıradan başlayarak tercihlerini yapabilirler.

Adaylar, eğer bu yıl mutlaka yerleşmek istiyorlarsa, kendi başarı sıralamalarının yüzde 100’ü kadar daha aşağı inmeliler. Örneğin, başarı sıralaması 20 bininci sıra olan aday, tercihlerini yazarken 40 bininci sıraya kadar inebilir.







PİŞMAN OLACAĞINIZ YERLERİ TERCİH ETMEYİN

Adaylar, garanti olsun diye en sona yazacakları bölüm için kendilerine mutlaka ’burası olursa burada okuyabilir miyim?’ diye sormalı ve iyice düşünerek karar vermeliler.

Çünkü adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri bölümde okumak istemezse, o bölüme kayıt yaptırsa da yaptırmasa da seneye girecekleri sınavda, okul puanının yarısı kadar bir puan kaybına uğrarlar.

Adayların en çok istediği bölümü birinci tercihine yazmasının avantajı var mıdır? Yerleştirmede öncelik, puanı (sıralaması) yüksek olanındır. Örneğin başarı sıralaması 7 bin olan Yeşim’in 9. sıraya yazdığı bölümü, başarı sıralaması 7 bin 1 olan Mehmet 1. sıraya yazdığı için, o bölüme yerleşme önceliği Mehmet’in değil, Yeşim’indir.

SÖZEL PUANLARI GERİDE GELECEK

Eğitim uzmanları, bu yıl sistemin değişmesi nedeniyle, eşit ağırlık ve sözel öğrencileri için önemli bir konuya dikkat çekti. Uzmanlar, "Bu yıl, AYT’ye giren her sayısal öğrencisinin matematik alanında 0,5 net yapması durumunda, eşit ağırlık puanı da hesaplanmıştır. Bu nedenle bu yıl, eşit ağırlık öğrencilerinin sıralamasında daha fazla sayısal öğrencisi bulunacağından, eşit ağırlık puanları daha gerilerde seyredecektir. Ancak, eşit ağırlık öğrencileri, bu yılki sıralamalarının çok daha üzerinde olan bölümlere yerleşebileceklerdir. Bu yıl, AYT’ye giren her eşit ağırlık öğrencisinin Türk Dili ve Edebiyatı-Tarih-Coğrafya alanında 0,5 net yapması durumunda, sözel puanı da hesaplanmıştır. Bu nedenle bu yıl, sözel öğrencilerinin sıralamasında daha fazla eşit ağırlık öğrencisi bulunacağından, sözel puanları daha gerilerde seyredecektir. Ancak, sözel öğrencileri, bu yılki sıralamalarının çok daha üzerinde olan bölümlere yerleşebileceklerdir" dedi.

AİLELERİNİZ YOL GÖSTERİCİ OLSUN

Uzmanlar ayrıca, üniversite ve bölüm tercihleri yapılırken, adayların hayatlarındaki en önemli kararlardan birini verdiğini, bu süreçte ailelerin belirleyici değil, yol gösterici olmaları gerektiğinin altını özellikle çizdi.